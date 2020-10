TCHAD Tchad : le collectif contre la vie chère donne un ultimatum aux BDT

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Octobre 2020









Selon le CTVC, l’actuelle équipe dirigeante des Brasseries du Tchad (BDT) "foule allègrement aux pieds la souveraineté du pays et les intérêts des concitoyens".



Le Collectif exige la réduction dans un bref délai les prix des boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées au Tchad ; la réhabilitation des employés tchadiens licenciés et la réouverture sans condition des Brasseries de Moundou. Au cas contraire, il demande la fermeture de l'usine de N'Djamena et le départ de l'entreprise du territoire tchadien.



"Sans cela, il se réserve le droit d’appeler dès le 7 novembre 2020 à une marche pacifique et citoyenne sur toute l’étendue du territoire national de tous les consommateurs", indique Dingamnayal Nely Versinis.

"Nous n’acceptons plus que notre pays le Tchad devienne un terrain vierge sans propriétaire où n’importe quelle multinationale peut venir y faire sa loi, au mépris des lois et règlements en vigueur. (...) Désormais les revendications des consommateurs tchadiens passeront à une vitesse supérieure. Le Tchad est un pays souverain ; une société, fut-elle de droit français qui veut dicter sa loi aux tchadiens n’aura pas droit de cité chez nous. (...) Comme l’équipe dirigeante a décidé de fermer l’usine de Moundou, nous demandons simplement au groupe Castel- Tchad, de fermer également celle de N’Djamena et de dégager du territoire tchadien pour permettre aux vraies entreprises sociétales à visage humain de s’installer au Tchad."

Dingamnayal Nely Versinis informe qu'il s'agit d'un "dernier avertissement accordé au groupe Castel-Tchad", ajoutant qu'il est "inacceptable que le groupe Castel- Tchad se transforme en usine de production des chômeurs et un refuge des expatriés qui ne cherchent qu’à s’enrichir, pendant que les négriers qui servent les BDT suppriment tous les avantages des employés nationaux et licencient nos compatriotes en cascade".

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), Dingamnayal Nely Versinis, a appelé samedi les consommateurs "à une action active, forte et immédiate contre le groupe Castel-Tchad qui a utilisé tous les moyens pour avoir le monopole de production de toutes les boissons au Tchad".Selon le CTVC, l’actuelle équipe dirigeante des Brasseries du Tchad (BDT) "foule allègrement aux pieds la souveraineté du pays et les intérêts des concitoyens".Le Collectif exige la réduction dans un bref délai les prix des boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées au Tchad ; la réhabilitation des employés tchadiens licenciés et la réouverture sans condition des Brasseries de Moundou. Au cas contraire, il demande la fermeture de l'usine de N'Djamena et le départ de l'entreprise du territoire tchadien."Sans cela, il se réserve le droit d’appeler dès le 7 novembre 2020 à une marche pacifique et citoyenne sur toute l’étendue du territoire national de tous les consommateurs", indique Dingamnayal Nely Versinis.Dingamnayal Nely Versinis informe qu'il s'agit d'un "dernier avertissement accordé au groupe Castel-Tchad", ajoutant qu'il est "inacceptable que le groupe Castel- Tchad se transforme en usine de production des chômeurs et un refuge des expatriés qui ne cherchent qu’à s’enrichir, pendant que les négriers qui servent les BDT suppriment tous les avantages des employés nationaux et licencient nos compatriotes en cascade".





Dans la même rubrique : < > Tchad : la maire 2e adjointe de Moundou suspend le secrétaire général de la mairie Tchad : au Guéra, le MPS encourage les jeunes au recensement électoral Tchad : vice-présidence, sénat, serment confessionnel, les propositions des pré-forums Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)