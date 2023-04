Tchad : le collectif des avocats de la société NEG dénonce les déclarations trompeuses d'Airtel

Dans l'affaire de détournement présumé de 400 millions de francs CFA, le collectif des avocats de la société Nouvelle Entreprise Générale (NEG), dénonce les accusations infondées d'Airtel.



Le porte-parole de ce collectif, Olivier Gouara, a tenu un point de presse le 5 avril 2023, à la rue de 40 mètres, en réaction aux déclarations faites par les avocats de la société Airtel Tchad, lors de leur point de presse du 4 avril 2023.



Cette affaire est liée à un vaste réseau de fraude de carburant qui aurait été démantelé par l'audit interne de la compagnie de téléphonie Airtel Tchad. Dans leur déclaration, les avocats conseil d'Airtel ont laissé entendre que l'audit interne avait révélé des cas de falsification de documents ayant permis le paiement indu de la somme de 371 988 000 de FCFA, sur le compte bancaire de leur client, la société NEG.



Le collectif des avocats de la société Nouvelle Entreprise Générale dénonce cette déclaration intempestive et dénuée de tout fondement, de la part de la société Airtel Tchad, prouvant son tâtonnement dans cette affaire.



Le porte-parole du collectif des avocats, Olivier Gouara, souligne que la société NEG n'a reçu aucun paiement indu de la part de la société Airtel. Tous les paiements qu'elle a reçus ont été effectués après vérification des services compétents d'Airtel, et après livraison effective du carburant.



En décembre 2022, la direction générale de la société NEG Tchad a adressé une lettre de relance à Airtel Tchad, à la suite d'un retard constaté dans le paiement de ses factures. En réponse à cette lettre, la société Airtel Tchad a répondu par e-mail le 26 décembre 2022, en disant que le retard était dû à une enquête interne en cours.



Le collectif a relancé trois fois, avant que les factures ne soient finalement payées. La société NEG se réserve le droit de porter plainte en diffamation, si Airtel ne parvient pas à prouver ses allégations. Il convient de rappeler que l'affaire a été confiée à un juge d'instruction, et est donc couverte par le secret de l'instruction.