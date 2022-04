Tchad : le collectif des lauréats professionnels de l'éducation redoute un acharnement

Quatre motos, deux bicyclettes saisis, un sac à dos avec à l'intérieur des documents et d'autres objets importants arrachés et deux lauréats professionnels de l'éducation aux arrêts. Voilà le bilan matériel et humain de la marche organisée par le collectif des lauréats professionnels de l'éducation qui exige l'intégration à la fonction publique depuis 15 ans.



Transportés au CSP du 7ème arrondissement de la capitale, des sources concordantes affirment que les deux lauréats mis aux arrêts ont été immédiatement déférés au parquet. Comme le confirme Emmanuel Neuzilka, lauréat professionnel de l'éducation, "nos deux collègues arrêtés lors de la manifestation pacifique ont été déférés automatiquement au parquet de la justice". Pour accabler les lauréats, la police a fourni des tracts sur lesquels étaient écrit " Mahamat Kaka, ton entourage va aussi te tuer'' et ''un morceau de cailloux", indique Emmanuel Neuzilka.



Malheureusement pour eux poursuit-il, "nous avons aussi présenté les capsules des balles réelles et le gaz lacrymogène". Devant cette confrontation des preuves, le procureur a prescrit la libération de nos collègues et a classé le dossier sans suite", se rappelle Emmanuel Neuzilka.



Reste le problème des engins qui restent introuvables malgré "la déclaration de perte" initiée par le collectif. Des engins roulants à partir desquels certains lauréats rejoignent leurs lieux de vacations. Les lauréats dénoncent ce climat d'acharnement dont ils se disent victimes et appellent "le deuxième adjoint du commissaire à leur remettre simplement les engins".