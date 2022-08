Tchad : le colonel Guerdi Abakar Adoum, nouveau DG du Génie militaire

Il y a eu passation de service à la direction du Génie militaire, entre le directeur du Génie militaire sortant, le général Heri Heredji Djaguid et entrant, le colonel Guerdi Abakar Adoum, ce mercredi 24 août 2022 à Ndjamena.



Cette cérémonie a été organisée sous la présence du 1er adjoint au chef d'Etat-major, le général de division Gninguengar Mandjita. Le chef d'Etat-major dans son allocution indique que le changement intervenu à la direction du Génie militaire n'est nullement une sanction, mais une décision qui participe de ce principe.



Ensuite, le 1er adjoint au chef d'Etat-major de rajouter que la mutation de responsable à la tête d'une mission est un acte administratif qui vise à donner un cycle nouveau, voire une impulsion à toute une unité administrative pour la redynamiser.



Le directeur du Génie militaire sortant, le général Heri Heredji Djaguid a remercié le chef d'Etat, le général d'Armée pour son appui et en particulier au chef d'Etat-major d'Armée de l'air, pour son soutien inconditionnel. Le général a demandé au nouveau DG de garder le même esprit de collaboration.



Concernant le directeur entrant, le colonel Guerdi Abakar Adoum a saisi cette opportunité pour remercier le directeur sortant et lui souhaite bon vent pour ses fonctions à venir. Par la suite, il exhorte ses collaborateurs de continuer à travailler au même élan.