Tchad : le colonel Kally Rozi Lougoum dépose les armes, un an après son départ en rébellion

Le colonel Kally Rozi Lougoum est de retour au Tchad. Il a regagné le pays depuis quelques jours avec une dizaine d'hommes et deux véhicules, via Kouri Bougoudi. L'officier a été accueilli par le général Ali Weddey, le général Mahamat Siyam et les commandants OPS à Kouri Bougoudi.



Le colonel Kally Rozi Lougoum est l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre du mouvement rebelle FNDJT (non signataire de l'accord de Doha).



Rattaché à la garde nationale et nomade, le colonel Kally Rozi Lougoum avait décidé de partir en rébellion en juillet 2021, après avoir dénoncé plusieurs injustices au sein de l'armée.