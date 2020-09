Tchad : le colonel et cinq complices comparaissent devant la justice à N’Djamena

N’Djamena - Le colonel Abdoulaye Ahmat Haroun -condamné à cinq ans de prison ferme dans l’affaire de Champ de fils- et cinq complices qui l’ont aidé à s’évader du Palais de justice la semaine dernière, sont dans le box des accusés ce lundi.



Ils sont poursuivis pour évasion, complicité d'évasion et outrage à la magistrature. La justice va rendre aujourd'hui le verdict, selon une source judiciaire.



Le colonel et ses complices sont actuellement au Palais de justice de N’Djamena, a constaté Alwihda Info.