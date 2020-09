Tchad : le colonel et ses complices poursuivis pour évasion et complicité d'évasion (procureur)

Le colonel Abdoulaye Ahmat Haroun et cinq de ses complices seront poursuivis pour évasion et complicité d'évasion, a annoncé jeudi le procureur de la République Youssouf Tom.



"Juste après le délibéré, il y a eu un incident qui s'est produit dans la salle d'audience. Le colonel n'a pas accepté le verdict. Il a quitté la salle, accompagné de quelques parents et amis. Il est descendu de la salle et un véhicule était à sa disposition. Ils l'ont pris pour une direction inconnue pour ne pas repartir à la maison d'arrêt. C'est pour s'extirper des mains de la justice. Des recherches ont été engagées qui ont débouché à son arrestation, sinon à sa réarestation", a expliqué Youssouf Tom.



Il a ajouté que "la vigilance des forces de sécurité a permis de les rattraper. Il a été mis aux arrêts. On vous le présente. Il n'est pas arrêté seul, il y a d'autres personnes qui l'ont aidé. Ils sont cinq."



Selon lui, "il y aura des poursuites pour évasion et complicité d'évasion. C'est un affront à l'État de droit. Quand on est à la justice et qu'on n'est pas d'accord d'une chose, on doit user des voies de recours, on doit se soumettre à la décision de l'État. Un individu ne peut pas se croire supérieur à l'État. L'État c'est une force."



Condamné à cinq ans de prison ferme pour coups et blessures mortelles par le Tribunal de grande instance de N'Djamena, l'officier de l'armée impliqué dans les incidents de Champ de fils à la mi-juillet, s'est évadé jeudi matin du Palais de justice, en plein procès, avant d'être rattrapé en milieu d'après-midi par des forces de sécurité.