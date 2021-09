Tchad : le com-légion n°7 de gendarmerie installé à Bongor

Le nouveau commandant de la Légion n°7 de la gendarmerie nationale de la province du Mayo Kebbi Est a été installé à Bongor ce samedi 18 septembre. La cérémonie de passation de commandement entre colonel Fouda Khamis Radji et colonel Nadjim Ezéchiel Dowa a été présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinati. en présence de gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est, Mahamat Zen Alhadji Yaya et des responsables militaires.



Le 24 août dernier, le président du Conseil militaire de transition (CMT) a signé le décret nommant des responsables à la tête des unités de gendarmerie sur l'étendue du territoire. C'est au cours de ce vaste mouvement que la légion de gendarmerie n°7 du Mayo Kebbi Est s'est vu octroyée un nouveau commandant à sa tête, en la personne du colonel Nadjim Ezéchiel Dowa ID : 95000217 en remplacement du colonel Fouda Khamis Radji.

Le directeur général de la gendarmerie nationale, en installant le nouveau com-légion dans ses nouvelles fonctions, a invité les officiers, sous-officiers et gendarmes à reconnaître désormais l'officier entrant comme leur chef.



Après la cérémonie, le directeur général de la gendarmerie a échangé avec les responsables de la légion. Il s'est rendu compte que le personnel de la gendarmerie du Mayo Kebbi Est travaille dans des conditions difficiles. Toutefois, le patron de la gendarmerie nationale les encourage à redoubler d'efforts.