Tchad : « le combat contre le chômage ne sera gagné qu'avec la contribution de tous » (PM)

Le Premier ministre Pahimi Padacké Albert a réagi ce 1er juillet à travers les réseaux sociaux à l'intégration de 416 diplômés à la fonction publique.



« Avec les orientations du président du Conseil militaire de transition, le gouvernement de transition ne pouvant rester insensible à la forte demande des départements ministériels d'une part, et des jeunes chômeurs d'autre part, vient d'honorer sa parole en intégrant à la fonction publique un certain nombre de diplômés », a affirmé le chef du gouvernement, au lendemain de la signature des arrêtés d'intégration.



Pour le Premier ministre, « cette première vague d'intégration à la fonction publique atteste que le chômage des jeunes constitue une préoccupation majeure du gouvernement de transition ». Et d'ajouter que « la prochaine étape de notre action consiste au déploiement d'une stratégie novatrice décomposée en un arsenal de mesures visant à accroître l'employabilité de nos jeunes compatriotes à travers la mise en œuvre et l'effectivité du projet opportunité d'emploi pour 50 000 jeunes ».



« Ce combat contre le chômage des jeunes que faisons nôtre, ne sera gagné qu'avec la contribution de tous », a conclu Pahimi Padacké Albert.