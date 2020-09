Tchad : le comité d’orientation scientifique de l'ONG IHDL en conclave à Moundou

Les membres du comité d’orientation scientifique de l’ONG Initiative Humanitaire pour le Développement Local se sont retrouvés lundi à l’hôtel Rondouba de Moundou pour lire les amendements, adopter les textes statutaires et impulser de la dynamique aux instances dirigeantes de l’IHDL.



Cette assise permettra d’une part de faire un aggiornamento de l’organisation en vue de l’adapter aux nouveaux changements qui s’imposent, et d’’autres part, de partager avec les instances supérieures de celle-ci les contraintes, les perspectives et les difficultés d’ordre organisationnel et fonctionnel pouvant conduire à l’amélioration de la gouvernance et de booster le management général de l’organisation afin de la rendre capable de relever avec efficacité et efficience d’autres défis.