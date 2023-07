Tchad : le comité de 5% du Chari-Baguirmi crée des troubles malgré sa dissolution

A Bousso dans le département de Loug Chari, région du Chari Baguirmi, des jeunes sont blessés et arrêtés, annonce le coordinateur du collectif des organisations des jeunes du Chari Baguirmi, Abdelkadre Djibia lors d'un point-presse. En cause, l'installation des superviseurs du comité de gestion des 5% des ressources pétrolières alloués à la région productrice. Ce comité pourtant est dissout par le président de transition lors de sa visite à Massenya le 17 mai. Mahamat Idriss Déby avait instruit le gouverneur du Chari Baguirmi et le ministre des finances de lui proposer une nouvelle liste des membres dudit comité. La liste n'étant pas proposée, l'ancien président dudit comité, Mbang Hadji Wolly travaille "allègrement", en violation de la volonté du président de transition. Le collectif des organisations des jeunes du Chari Baguirmi sollicite "l'implication personnelle" du président de transition pour exécuter sa décision. En attendant, il tient pour responsables de la situation le gouverneur et le ministre des finances.