Tchad : le comité de crise sanitaire déplore la négligence des mesures barrières

"Aussi bien à N'Djamena que dans l'Ennedi Est, la situation est entièrement sous contrôle. Malgré l'augmentation des cas positifs de ces dernières semaines, qui s'inscrit dans la tendance de la courbe ascendante globale à travers le monde et en Afrique, à cause de la période de la baisse de température, le Comité se veut rassurant quant à la prise en charge des patients et au suivi rigoureux de l'évolution de la pandémie grâce à un dépistage massif et systématique des cas contacts".

Le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni mardi à la Présidence pour procéder à l'évaluation de la situation épidémiologique. Le Comité estime que celle-ci est toujours préoccupante à Ndjamena et à l'Ennedi Est mais demeure sous contrôle.La situation épidémiologique liée à la Covid-19 demeure toujours préoccupante à N'Djamena et dans certaines provinces, notamment l'Ennedi Est où la ville d'Amdjarass a enregistré 66 cas positifs sur 1077 échantillons analysés, informe le Comité.Le Comité a déploré, avec une vive préoccupation, la négligence des mesures barrières comme étant la cause principale de propagation du virus dans la société. Il a insisté sur une prise de conscience collective et une forte mobilisation de tous les acteurs de la société.Il instruit ses différents sous-comités à l'effet de redoubler d'efforts pour limiter la circulation du virus au Tchad.