Tchad : le comité de gestion des revenus pétroliers du Logone Oriental installé

C’est à la faveur d’une cérémonie d’installation présidée par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin en présence de son collègue du Pétrole et de l’Énergie, Djérassem Le Bémadjiel mais aussi du secrétaire général de la Présidence de la République, Dr. Houdeïngar David Ngarimaden.



Le président du comité d’organisation, Pasteur Ngarbé Henry, a demandé à la nouvelle équipe de corriger les erreurs du passé, surtout en ce qui concerne la répartition des ressources dans les départements que compte la province du Logone Oriental.



Le gouverneur du Logone Oriental, Abdelkérim Seïd Bauche, a exprimé ses reconnaissances au PCMT pour la réouverture du comité provincial de gestion des revenus pétroliers après 3 ans de fermeture.



Installant le nouveau comité, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a rassuré la population du Logone Oriental d'éventuelles réalisations, notamment le bitumage de 30 km de voiries urbaines et la construction de 10 km de réseau de transmission d’électricité de Komé à Doba pour que la ville bénéficie de cette énergie.



Aussi, appelle-t-il le nouveau bureau du comité provincial des revenus pétroliers à se mettre résolument au travail pour le développement de cette province.



Le nouveau président du comité provincial de gestion des revenus pétroliers affectés au Logone Oriental, Dr. Djimsanan Bacré, a pour sa part remercié les plus hautes autorités du pays avec à sa tête le PCMT pour cette confiance placée en eux. Il promet avec le soutien de tous de mener à bien la mission qui leur a été dévolue.



Après une forte contestation du décret de nomination d’un comptable par la population du Logone Oriental qui exigeait un natif, un gain de cause a été trouvé. C’est ainsi que ce poste a été confié à une ressortissante de cette province, notamment une native du département de Kouh-Ouest, Dénéhamnodji Sylviane.