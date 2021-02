Tchad : le comité de gouvernance du Grand écosystème fonctionnel de Zakouma tient sa 5ème réunion

Le directeur adjoint du Parc national de Zakouma, Babakar Matar Bremé, et le responsable du développement durable du Grand écosystème fonctionnel de Zakouma, Antoine Messager, ont présenté plusieurs thèmes relatifs à la conservation de la biodiversité et à la gestion efficace du Parc et de la réserve.



Les participants à l'atelier se sont attardés sur les orientations données par le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno lors de sa visite au Parc national de Zakouma en décembre 2020 où il a parlé notamment de l'accélération du processus d'inscription du Parc de Zakouma au patrimoine mondial de l'UNESCO, de l'intégration à la fonction publique de 25 gardes forestiers contractuels et de la gestion efficace et urgente du dossier relatif à la relocalisation du village ''Bone'' dans la province du Guéra. Les participants ont souhaité l'implication urgente des autorités administratives du Guéra pour résoudre ce problème. Le refus de la population à la relocalisation de ce village, est le seul problème qui bloque le processus de l'inscription de Zakouma au patrimoine mondial de l'UNESCO.



La relocalisation des champs du village Kieké qui sont dans le périmètre du parc, a aussi été évoqué par les participants. A la clôture de l'atelier, le président de la séance a demandé aux membres du Conseil d'administration d'intégrer la synthèse des travaux dans leur ordre du jour.