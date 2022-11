Tchad : le comité des affaires islamiques du Batha s'implique dans la prévention des conflits

Le comité des affaires islamiques de la province du Batha a organisé des séances de sensibilisation dans les villages et ferricks de la sous-préfecture de Koundjourou, localité située à 35 km de la ville d'Ati. Cette mobilisation fait suite à l'appel lancé par le gouverneur de la province Djimta Ben-Degon en vue de prévenir d'éventuels conflits agriculteurs-éleveurs.



Le chef de mission, Cheikh Mahamat Tahir Diniallah, a attiré l'attention de la population de la sous-préfecture sur la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et l'amour de la patrie. Selon lui chaque tchadien doit aimer son frère et cultiver le pardon, la tolérance et l'amour du prochain.



Il a. invité tous les leaders religieux et coutumiers à jouer pleinement leur rôle principal dans la consolidation de la paix et du vivre-ensemble.