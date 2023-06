Tchad : le comité des cultivateurs de Gamé se renouvelle au Guera

Baradine Nassour a été nommé président des cultivateurs de Gamé après avoir remporté la victoire avec 80 sacs de mil berébéré, surpassant ainsi les autres candidats. Au total, 22 candidats se sont présentés, mais le dernier n'a réussi à récolter que 20 sacs.



Conformément à leur coutume, la dernière personne est chargée de servir tous les invités à la place du président. Le président a exprimé ses remerciements à tous les invités présents à cette occasion et a encouragé la dernière personne choisie à assumer ses responsabilités pour le travail à venir, soulignant que la pluie était un don gratuit auquel personne ne contribue financièrement.



Haroune Moukhtar, représentant du chef de canton Migaami, a félicité les candidats perdants et les a encouragés à ne pas rester les bras croisés, car la lutte continue.



La cérémonie s'est conclue par la remise d'un râteau, d'une houe, d'une hache et de quelques sacs de semences à la dernière personne nommée, Khaddam Mahamat.