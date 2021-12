Tchad : le comité provincial de la protection de l'enfant en tournée au Guéra

Le comité provincial de la protection de l'enfant a organisé une rencontre de sensibilisation dans les villages Kouka, Bitchochi, et Oyo.



L’objectif de cette mission du comité provincial de la protection de l'enfant, dans le département de Mangalmé, est axé sur la mobilisation sociale des leaders traditionnels, religieux et de la société civile, sur l'abandon du mariage des enfants, des mutilations génitales féminines, des excisions, et la promotion de l'enregistrement des naissances.



Cette mission est dirigée par le chef de service de la protection de l'enfant de la délégation provinciale de la femme du Guéra, Abdelaziz Alhadj Damalia. Pour lui, la sensibilisation passe très bien dans la toute province du Guéra, sur l'enregistrement des mariages d’enfants, en 2015, le taux était de 7,8% de réduction, et en 2018, il est de 37%. Sur l'excision, en 2015 il y a eu une augmentation de 90% des filles excisées, et en 2018 le taux a été réduit à 64% de filles dans la province du Guéra. Abdel-Aziz Alhadj Damalia indique que la sensibilisation évolue bien dans les 5 départements de la province du Guéra. Par ailleurs, il ajoute que d'ici 2025, il n’aura plus d'excision et des mariages d’enfants.



Les leaders traditionnels, religieux et de la société civile ont accepté l’abandon du mariage d'enfants, des mutilations génitales féminines, l’excision et la promotion de l'enregistrement des naissances. Ils ont décidé d'organiser des activités de mobilisation, et de sensibilisation et de s’engager à l'intention des leaders communautaires, des jeunes, des parents, sur les méfaits des mutilations génitales féminines, puis de vulgariser les lois interdisant cette pratique dans leurs cantons.



Il faut signaler que plus de 70.000 personnes dans la province du Guéra ont bénéficié de cette sensibilisation.