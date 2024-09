Tchad : le comité rencontre les victimes des dégâts causés par les éléphants dans la Manbague

C'est depuis deux mois que les natifs du département de Manbague ont mis sur pied un comité de crise et d'action, par rapport aux dégâts causés par les éléphants dans ledit département.



Il s’agit de faire l'inventaire, mobiliser des fonds pour assister les victimes, et aussi faire des plaidoyers pour des solutions durables. L'on assiste cette année à environ 2600 hectares des cultures dévastées par ces pachydermes et 12 pertes en vies humaines.



La population de cette zone vit toujours mal à cause de ces animaux. Dans leur impression donnée, elle demande au gouvernement d’y trouver des solutions, face à ces pachydermes, et afin de la laisser vivre dans la quiétude. Et aussi, l’on se pose la question de savoir pourquoi le gouvernement tchadien ne veut plus voler à leur secours.



Le président du comité, Dr Ndagmeissou Gédéon, de son côté, appelle le gouvernement et les partenaires au développement, à agir le plus vite possible pour sauver les vies humaines dans le département de Manbague. Car dit-il, les victimes des dégâts d'éléphants sont aussi des humains comme les sinistrés d'inondations.



Il faut signaler que le comité est accompagné de Dr Andeffa Valentin et Tchapsou Azina Josué. Il est aussi important de noter que Tchapsou Azina Josué, promoteur de l'école de santé de Mao, a accordé 16 bourses aux jeunes bacheliers du département de Manbague, à raison de 4 bourses par canton. Cette bourse est évaluée à plus de 15 000 000 de FCFA.