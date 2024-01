Tchad : le commandant adjoint de la CCS du 5ème régiment de la garde présidentielle tué

Les assaillants, qui ont ouvert le feu sur la victime, l'accusent d'avoir tué un de leurs proches dans le passé. Les règlements de comptes sont fréquents au sein de certaines communautés, où la loi du talion est parfois préférée à la justice officielle.



Des hommes armés, à bord d'un véhicule portant une plaque militaire et roulant à grande vitesse, ont ouvert le feu vendredi sur une Toyota Corolla, avant de faire demi-tour sur l’axe Massaguet-N'Djamena en urgence pour rejoindre la capitale, d'après des témoins contactés sur place. Le propriétaire de la Corolla, atteint par les tirs, a succombé à ses blessures. Un militaire a également été grièvement blessé lors de cette attaque. Le motif de cet incident tragique demeure un mystère, mais tout semble indiquer que cette attaque a été minutieusement planifiée.



Les autorités sont appelées à prendre des mesures pour sécuriser la circulation et garantir la tranquillité des biens et des personnes. Il est notamment urgent d’interdire la circulation de véhicules avec des vitres teintées portant de fausses plaques d'immatriculation, qui sont de plus en plus nombreux dans la ville de N'Djamena.