Tchad : le commandant de la FMM visite le ministre des Armées et demande un soutien renforcé

Au cours de cette visite, le Général de Division ALI a félicité le ministre de la Défense pour sa récente nomination et a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien du gouvernement Tchadien à la MNJTF.



Le Général Ali a souligné la performance louable des forces Tchadiennes lors de la récente opération LAKE SANITY II, la décrivant comme une mission très réussie, et qui a conduit à la destruction d'un bastion de Boko Haram.



Le FC a affirmé que l'opération LAKE SANITY II a fait des percées significatives dans la région du lac Tchad, affaiblissant la capacité des groupes terroristes dans la région, créant ainsi un environnement plus sûr pour de nombreuses communautés.



Le FC a souligné l’importance d’un soutien de tous les pays contributeurs de troupes pour maintenir l’élan dans la lutte contre les groupes insurgés. Il a salué l’engagement du Tchad et des autres pays contributeurs, qui a considérablement amélioré l’efficacité de la FMM.



En réponse, le ministre de la Défense Tchadien a reconnu les défis permanents de la FMM et a affirmé son dévouement à assurer le soutien continu du Tchad à la FMM. Il a révélé que l’une de ses premières actions lors de sa prise de fonction a été de faciliter le retour du Niger au sein de la coalition, pour permettre des opérations plus coordonnées et simultanées. Le ministre a assuré la FC de son soutien indéfectible, déclarant : « Vous pouvez toujours compter sur mon soutien. »



La visite s’est terminée par la remise d’une plaque commémorative au ministre de la Défense par le Force Commander. Cela a été suivi d’une photo de groupe pour marquer l’occasion.



Cette visite de courtoisie souligne l’importance cruciale de la coopération régionale et du soutien continu dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad, mettant en avant les efforts et les engagements continus de la MNJTF et de ses pays membres.