Tchad : le commandant de la garde nomade remplacé après 39 jours de fonctions

Le général de brigade Ahmat Tahir Hissein a été remplacé vendredi par décret du président de la République, du poste de commandant de la garde nationale et nomade, 39 jours après sa nomination, le 10 juin dernier.



Au terme d'un décret du 19 juillet 2019, il est remplacé par le général de brigade Ahmat Goukouni Mourali.



Le décret précise que le général de brigade Ahmat Tahir Hissein est appelé à d'autres fonctions.



Le 10 juin dernier, le général de Brigade Tahir Ahmat Hissein avait remplacé le général de corps d'armées Mahamat Saleh Brahim Ardja qui avait passé le témoin après six ans à la tête de la GNNT.



Lors de sa prise de fonctions le 11 juin, l'ex-ministre de l'Administration du territoire, Mahamat Abali Salah, l'avait appelé à opérer un changement profond des structures de la garde nomade et du comportement des hommes qui composent la GNNT.



La garde nomade est composée de 8262 hommes.



En temps de paix, la GNNT est placée sous la tutelle du ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale.