Tchad : le commandant de la légion de Gendarmerie N°8 installé dans ses fonctions

Le directeur général deuxième adjoint de la gendarmerie nationale, le général de brigade Abdelhamit Haroun Abdoulaye a présidé ce 02 mai 2024 à la place de l’indépendance de Sarh, une cérémonie de passation de commandement entre les commandants de la légion de la gendarmerie numéro 8 entrant et sortant.



C’est le colonel Abdallah Tahir Bakit qui remplace à ce poste le commandant de la légion numéro 8 sortant, l’intérimaire le lieutenant-colonel Mbaigué Saguid Célestin.



Après l’exécution de l’hymne national, le passage en revue des troupes et la remise de l’étendard, le directeur général deuxième adjoint de la Gendarmerie nationale, le général de brigade, Abdelhamit Haroun Abdoulaye a demandé aux hommes en treillis de reconnaitre dorénavant le colonel Abdallah Tahir Bakit comme leur chef, et de lui obéir en toutes choses, pour le bien de la mission qui lui a été confiée.



Car la sécurité des personnes et de leurs biens repose sur leurs épaules.



Il faut noter que cette cérémonie a vu la présence des autorités administratives civiles, militaires et les chefs des services déconcentrés de l’État, avec à leur tête le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou. Un gigantesque défilé militaire a mis un terme à la cérémonie.