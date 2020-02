Tchad : le commandant du groupement antiterroriste devient général de division (décret)

Au terme décret n°0055 du 6 février 2020, le général de brigade Youssouf Abdraman Mery, officier des forces armées et de sécurité, est élevé au grade et appellation de général de division.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.



Le 5 décembre 2018, le général Youssouf Abdraman Mery a été nommé commandant du groupement spécial antiterroriste (PSI), en remplacement du général de brigade Abdou Idriss Serbouno.



Le général Youssouf Abdraman Mery était auparavant à la tête du secteur n°2 de la force mixte multinationale.