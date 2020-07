Tchad : le commandant sortant de Barkhane décoré par le ministre des armées

N'DJAMENA - Le ministre en charge des armées, le général Mahamat Abali Salah, a décoré vendredi le commandant sortant de la force Barkhane, le général de division Pascal Faucon.



"Au nom du Maréchal du Tchad, chef de l'État, chef suprême des armées, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du Tchad", a déclaré le ministre.



Après un an de fonctions, le général de division Pascal Faucon s'est félicité de son bilan, d'une année très positive et de la montée en puissance du G5 Sahel. Il a estimé que beaucoup de pertes ont été infligées à l'ennemi.



Le général Pascal Faucon a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Tchad par décret du chef de l'État.



Il a remercié le peuple tchadien et le chef de l'État pour ce "très grand honneur".