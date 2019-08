Tchad : le commandement de la police des frontières est formé

Le président de la République Idriss Déby a nommé lundi, au terme d'un décret, les trois commandants du groupement opérationnel de la police des frontières, trois semaines après sa création.



Il s'agit du commissaire divisionnaire de police Ali Adam Fadoul, du commissaire divisionnaire de police Ahmat Hassaballah Galmaye et du commissaire de police Mahamat Soukour Mahamat, qui occupent respectivement les fonctions de commandant, commandant 1er adjoint et commandant 2ème adjoint.



Le groupement spécial est placé sous la tutelle du ministère délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.



Plusieurs missions



Le groupement opérationnel a pour mission principale de lutter contre le terrorisme, le grand banditisme et le crime organisé tout le long des frontières.



Il est structuré en sous groupements et sections. Il est placé sous la responsabilité d'un commandant assisté de deux adjoints.



Un arrêté ministériel attendu



Les commandants des sous-groupements et des sections seront nommés par arrêté du ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.