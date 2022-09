TCHAD Tchad : le commerce en ligne avec WhatsApp attire les jeunes

Alwihda Info | Par Yana Abdoulaye - 14 Septembre 2022



Plusieurs activités se développent autour de cette application. On y trouve généralement celles qui concernent le fast-food, la commercialisation d’habits, de chaussures et des meubles.

Faisant partie des techniques de vente en ligne, l’application WhatsApp Business est devenue une alternative pour les jeunes, pour faire du commerce. Certains passent le plus par d’autres moteurs de recherche, pour se faire de la clientèle.



Le procédé est simple. Après avoir créé une page Facebook, les vendeuses ou vendeurs postent juste les photos des marchandises, suivies de leur numéro WhatsApp. Chaque personne désireuse clique sur le numéro et se retrouve automatiquement en discussion avec le vendeur dans son profil WhatsApp. Et un échange s'en suit, entre le client et le commençant.



« Qu’est-ce que je peux faire pour vous ? », est la question que les vendeurs adressent aux personnes dans le besoin d’un ou de plusieurs produits. Les jeunes, commerçants de tous genres, utilisent des procédés pour se faire de la clientèle. On trouve des chaussures, des habits, des produits alimentaires et tous autres genres de marchandises. Ils prennent les dispositions pour maintenir les clients.



Les prix des marchandises dépendent de la volonté des preneurs. Par exemple, pour une paire de chaussures qui coûte 30.000 FCFA, des frais de 3000 FCFA s’y ajoutent automatiquement. Cela est justifié par la livraison à domicile.

Le client doit juste faire le plan de son domicile et les marchandises lui seront livrées comme promis. « Ils sont pragmatiques et directs, ces commerçants. Toutes les informations sont fournies. Ils font tout leur possible pour satisfaire la clientèle », témoigne un acheteur.



Plusieurs activités se développent autour de WhatsApp Business. Il y a le fast-food, la commercialisation d’habits, de chaussures et de meubles. « C’est vraiment facile d’entrer en contact avec les gens. Il suffit d’avoir les Mb pour communiquer avec les clients, surtout avec élégance », affirme Georges.

« Je fais le nécessaire à mon niveau. Si quelqu’un est dans le besoin, il m’appelle et nous essayons de conclure le marché. Une fois le marché conclu, je lui apporte les marchandises », explique Vanessa Anatole, l’une des adeptes de WhatsApp Business.



Virgi Business poste juste les différents produits alimentaires transformés en jus, sur sa page Facebook, accompagnés de son numéro de téléphone portable. « Commandez vos pâtes d’arachides Bio dès maintenant », invite l’enseigne à l’endroit de la clientèle. Par cette technique, les vendeuses et vendeurs se font des clients.



« Au début, peu de personnes s’y intéressaient. Maintenant, qu’ils ont découvert que les produits alimentaires que je propose sont de bonne qualité, je n’ai plus rien à craindre », se réjouit-elle. La vigilance est toutefois de mise, pour éviter les arnaques. Ainsi, les clients sont encouragés à voir la marchandise avant de payer.





