TCHAD Tchad : le complexe Al-Manarat Al-Islam de Mabrouka, berceau du vivre ensemble

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 5 Septembre 2023



Créée en 1991 par cinq personnes, cette institution qui fait la fierté de son fondateur Cheik Ousmane Abdou Baraka, compte aujourd’hui plus de 14.000 âmes.

Au complexe Al-Manarat Al-Islam de Mabrouka par Manda I, vit un homme de Dieu qui ne se borne pas seulement aux enseignements religieux, mais participe aussi au développement communautaire et local.



Il s’agit du fondateur, Cheik Ousmane Abdou Baraka. Il initie des projets de développement en créant des écoles, des centres de santé, des cultures maraichères, pour ne citer cela.



Cheik Ousmane Abdou Baraka souligne que son du complexe Al-Manarat Al-Islam de Mabrouka par Manda I a été créé en 1991 dans le souci de contribuer à l’instauration du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique. Pour lui, l’idée même du vivre ensemble est née d’abord au complexe Al-Manarat Al-Islam de Mabrouka, avant d’intégrer le Tchad tout entier.



Et Cheik Ousmane Abdou Baraka de poursuivre que travailler la religion et protéger le Tchad est l’objectif principal du complexe. Ce sont les bonnes attitudes qui font de ce leader religieux, ce qu’il est aujourd’hui pour que plus de 14.000 âmes se retrouvent autour de lui.



« La construction d’une nation passe toujours par l’amour de la patrie mais aussi et surtout par des grandes ambitions et non par les armes, les injures moins encore par des arrière-pensées. Car, c’est à travers la paix qui règne à Mabrouka que certains sont venus d’Amérique, de la France pour inscrire leurs enfants dans ce complexe », renchérit, Cheick Ousmane Abdou Baraka.



Il demande aux Tchadiens de s’unir pour construire un Tchad uni, fort et prospère où il fera bon vivre. Cheik Ousmane Abdou Baraka, en tant qu’homme de Dieu, dit qu’il a une pensée sur l’unité du Tchad.



Raison pour laquelle il écrit sa page d’histoire en créant ce centre et réunir tout le monde. Il a déclaré que sa porte est ouverte à toute personne qui a besoin de conseils pour la construction du Tchad. Le fondateur du complexe Al-Manarat Al-Islam de Mabrouka précise sa position quant aux cultures maraichères et celles de contre saison.



Cheik Ousmane Abdou Baraka clame que : « au complexe Al-Manarat Al-Islam de Mabrouka nous labourons un peu de tous. Des sésames, maïs, mils, taros, haricots, choux, piments. Et pour ajouter, depuis quelques années, quelques jeunes commerçants de la ville de Sarh vendeurs de canne à sucre se rendaient à Kélo pour acheter le produit.



Vu la distance que ces jeunes entrepreneurs parcourent, et le coût exorbitant, nous avons expérimenté de cultiver la canne à Mabrouka, avec l’appui technique et financier du ProPAD. Aujourd’hui, nous avons plus de 2 hectares de cannes à sucre. Et chaque jour que Dieu fait, ces jeunes entrepreneurs viennent de partout. C'est-à-dire de Sarh, Doba, Koumra et Moïssala se procurer ces cannes à sucre et nos divers produits agricoles. Je remercie Dieu pour cette inspiration ».



Cheik Ousmane Abdou Baraka dit que cette pensée est celle de quelques prophètes qui nourrissaient les hommes. Car, si on est appelé à servir, il est de son devoir de nourrir ceux qui nous entourent. Le fondateur appelle tous les Tchadiens à abandonner la haine, la jalousie et bien d’autres maux qui nuisent au développement socio-économique du pays.



Sa prière est que Dieu prenne ses pensées pour construire le Tchad, s’il le rappelle un jour auprès de lui. Et que tous les Tchadiens prennent conscience à revenir à la terre, car le Tchad a l’une des plus belles terres fertiles du continent africain.







Dans la même rubrique : < > Tchad : le CSJEFOD sensibilise les jeunes sur les IST et le VIH/SIDA Tchad : l'enrôlement biométrique se poursuit à N'Djamena malgré les difficultés Tchad : le Premier ministre instruit le respect du droit de port d'arme des magistrats Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)