Tchad : le complexe scolaire Koki Fils remet des primes d’excellence à ses élèves

L’établissement Koki Fils compte ouvrir en son sein, à la prochaine rentrée scolaire, le second cycle (seconde en terminale), un nouveau niveau de maternelle et un centre d’alphabétisation. L’informatique et l’anglais seront enseignés dès le CE1. Par ailleurs, le fondateur a promis 5% de remise aux élèves ayant réussi au BEF, à l’inscription de la classe de seconde. Il encourage les élèves qui ont échoué à redoubler d’efforts.



Au cours de la remise des prix d’excellence aux élèves, le préfet du département de Haraze Albiar, Djibrine Souleymane Nouraine et l’inspecteur pédagogique départemental Djida Ramât, ont salué les efforts fournis par le fondateur et le corps enseignant, en donnant le meilleur d’eux-mêmes pour la réussite des enfants. Ils ont réitéré leurs engagements à plaider auprès des autorités compétentes, pour relever les défis de l’éducation dans le département.



Enfin, ils ont félicité les parents d’élèves pour avoir inscrit leurs enfants dans une bonne école, les appelant du reste à les soutenir dans les cursus scolaires. Le complexe scolaire Koki Fils est un établissement privé qui compte la maternelle, le primaire et le secondaire.