Tchad : le concours "AYA 4 Hackathon Talent" mise sur la technologie au service de l'agriculture

N'Djamena - Un concours de formation sur les technologies de l'information et de la commutation (TIC) en matière agricole -dénommé "AYA 4 Hackaton Talent"- a été lancé samedi au Ledger Plaza par Fatimé Soukar Terap, présidente de l'ONG Aya Chad, en partenariat avec le ministère des Postes et de l'Économie numérique.



Le concours est axé sur le thème : "mettre la technologie au service de l'agriculture".



Durant trois jours, au moins 25 jeunes vont bénéficier de cette formation qui permettra de les aider à résoudre leurs difficultés en techniques agricoles dans le cadre des TIC mais aussi d'avoir des connexions et conversations avec des communautés rurales et urbaines.



La présidente de l'ONG Aya Chad, Fatimé Soukar Terap, explique que "cette édition est une étape très importante. L'enjeu et l'issue seront déterminants pour l'entrepreneuriat vert".