Tchad : le concours Toubous clôture sa 5ème édition

La cinquième édition du Concours Toubous (Tudaga, Dazaga et Kanembou) s'est clôturée hier au Centre Al-Mouna.



Pendant six semaines, les participants ont appris à se familiariser avec les alphabets et les grammaires afin de valoriser leurs connaissances de manière productive et créative. En outre, une vingtaine de personnes ont suivi une formation en montage vidéo pour apprendre à transmettre des messages via les réseaux sociaux dans leur langue maternelle. La rédaction en langue maternelle constitue, pour les apprenants, une façon de promouvoir et de préserver leur culture.



En 2019, plus de 400 attestations ont été remises aux membres de ces communautés, qui sont désormais capables de lire et d'écrire dans leur langue maternelle.