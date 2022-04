Tchad : le concours d’entrée à l’INSEED aura lieu entre les 05 et 08 avril

Dans un communiqué signé le 31 mars dernier par le directeur général de l’INSEED, Dr Baradine Zakaria Moursal, la direction générale de l’Institut Nationale de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques invite les candidats aux concours statistiques à se présenter respectivement :

les 05 et 06 avril 2022, pour les ingénieurs statisticiens économistes (ISE), option mathématiques et économie ; et les 07 et 08 avril 2022, pour les ingénieurs statisticiens économistes (ISE), cycle long/AS.



L’appel des candidats se fera dès à 7 heures au CEFOD. Ces derniers devraient être munis de leurs pièces desdits concours, et aucun déplacement ne sera toléré dans la salle d’examen.



Par ailleurs, il est demandé aux candidats de procéder au retrait de leurs convocations au service de la gestion administrative du personnelle de l’INSEED.