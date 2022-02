Tchad : le concours d’entrée à la faculté des Sciences de la Santé d’Abéché est lancé

Dans un communiqué officiel, l’Office Nationale des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) porte à la connaissance du public qu’il est ouvert au titre de l’année académique 2021-2022, un concours d’entrée en 1ère année à la faculté des Sciences de la Santé de l’Université Adam Barka d’Abéché (FACSS-UNABA).



Ce concours est ouvert aux candidats des deux sexes, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire général, série C ou D, et âgés de 24 ans au plus à la date du concours.



Alors que les filières retenues sont la médecine, la biomédicale et la pharmacie, il faut rappeler que les dossiers sont déposés dans les centres suivants : centre de Ndjamena, à l’ONECS sis à Gassi ; centre d’Abéché, à l’Université Adam Barka et au centre de Moundou, au rectorat de l’Université de Moundou.



La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au 17 février 2022 et le concours aura lieu le 20 février 2022. Par ailleurs, les dossiers doivent être déposés dans les centres de compositions, par conséquent aucun transfert n’est autorisé.