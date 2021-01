Tchad : le confinement de N'Djamena est renouvelé pour deux semaines

Après évaluation, le confinement de la ville de N'Djamena est renouvelé pour une période de deux semaines à compter du 14 janvier, à partir de 00h.



Sont fermés et/ou interdits :



- Les frontières terrestres de la ville de N'Djamena sauf en cas de missions dûment autorisés ;

- Les lieux de cultes ;

- Tout regroupement public ou privé sans respect des mesures barrières et de la distanciation sociale ;

- Les boites de nuit ;

- Les transports en commun interurbains (entrant ou sortant de N'Djamena) ;

- Les services publics et privés non essentiels ;

- Les attroupements à l'occasion de baptême, mariage, décès et enterrement ;

- Les processions funéraires et de réjouissance.



Détails en cours.