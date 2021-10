Tchad : le conflit bailleur-locataire prend de l'ampleur à N'Djamena

Le conflit lié au contrat de bail prend de l’ampleur dans la ville de N’Djamena. Par méconnaissance des textes régissant le contrat de bail, les bailleurs ont habituellement raison en cas de litige. À l’apparition d’un conflit, les bailleurs font la loi en menaçant les locataires : « Si tu ne veux pas, libère la maison ».



Oumar Sanda et Djim Charles sont deux victimes des conflits liés au contrat de bail. Ils ont accepté de témoigner.



Oumar Sanda, locataire dans une concession au quartier Ridina 1, carré 14, explique qu'il se trouve dans une situation difficile. "Après six ans de location, le bailleur se lève un bon matin et augmente le prix de la location sans un consensus", dénonce Oumar. Se sentant lésé, il a saisi le chef d carré mais sans une suite favorable.



De son côté, Djim Charles se lamente d’une situation dont il est victime. Il affirme avoir conclu un bail pour une chambre électrifiée au bord du goudron à l’avenue Goukouni Weddeye dans le 3e arrondissement, pour un montant de 40.000 Fcfa. L'objet était d'ouvrir une sandwicherie. « Après un mois d’occupation, le bailleur a exigé que je paye les frais d’électricité à part et la location à part ».



Les conflits liés au bail sont souvent gérés dans les commissariats, à la justice et chez les chefs de quartiers. Mais les textes régissant le contrat de bail restent méconnus. Puis la plupart des contrats de bail à N’Djamena ne répondent pas aux conditions de validité ou à la définition du contexte. Pour remédier à ce fléau, les communes sont interpelées afin de prendre les dispositions nécessaires.