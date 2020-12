Tchad : le congrès du CNCJ s'ouvre à N'Djamena

Le congrès du Conseil national consultatif de la jeunesse (CNCJ) s'est ouvert jeudi après-midi au Radisson Blu à N'Djamena, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Ndonga Mohamed Christian.



Dans son mot d'ouverture, Charfadine Nassour Tedoue, président du Conseil depuis 2013, a rappelé que le CNCJ a été mis en place en 2005 suite à plusieurs recommandations nationales et continentales. Il a pour mission d'être interlocuteur entre les jeunes, les pouvoirs publics, et les partenaires de développement.



"Depuis sa création, le CNCJ se retrouve face à plusieurs défis que nous aurons à présenter dans le rapport d'activités. Ces défis nous ont profondément affaiblis et anéantis dans la mise en oeuvre du plan d'action", explique Charfadine Nassour Tedoue.



Il ajoute que malgré tout, le CNCJ a mouillé le maillot pour relever ces défis.



Charfadine Nassour Tedoue appelle la jeunesse à une prise de conscience et à sortir des clivages, insistant sur le fait que seul l'unité et la symbiose des forces physiques et intellectuelles peuvent permettre d'asseoir les idéaux et réaliser pleinement les ambitions.



Il rappelle que les manipulations n'auront jamais leur place au sein du CNCJ et s'associe aux préoccupations du ministère de la Jeunesse et des Sports face aux différents maux qui minent le milieu de la jeunesse.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Ndonga Mohamed Christian, a remercié le bureau exécutif sortant du CNCJ pour le travail abattu dans un contexte difficile.



Il exprime le souhait d'un CNCJ capable de fédérer la jeunesse pour permettre à cette frange majoritaire de la population de parler d'une seule voix pour défendre les intérêts de la jeunesse tchadienne auprès des pouvoirs publics et partenaires au développement.



"Après 15 ans de travaux marqués par des hauts et des bas, le CNCJ se doit, au sortir du congrès, d'assumer son leadership et faire preuve de maturité. Il doit être à même de joueur pleinement son rôle fédérateur de toutes les organisations de jeunesse", indique Routouang Ndonga Mohamed Christian.



Le ministre annonce la signature d'un décret par le chef de l'État pour la création de l'Agence de volontariat des jeunes.