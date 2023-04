Tchad : le conseil municipal d'Ati examine le projet de budget primitif 2023

Le conseil municipal de la commune d'Ati a lancé sa session budgétaire pour l’année 2023, présidée par le sous-préfet d'Ati rurale, représentant le préfet du département du Batha Ouest. La cérémonie s'est tenue ce 12 avril 2023, à la salle de réunion de la commune.



L'objectif est d'examiner et d'adopter le projet de budget primitif 2023 de la commune.



Lors de cette session, les conseillers vont discuter du projet de budget primitif 2023 et ses annexes, présenté pour approbation. Pour l'année 2023, le projet de budget prévisionnel présenté à l'examen du Conseil municipal s'élève à 269 556 000 de FCFA, équilibré en recettes et en dépenses.



Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a souligné dans son allocution que le budget de l'année 2022 a été géré dans un contexte de transition apaisée, malgré la sensibilité de la période et l'incivisme de certains contribuables.



La commune a pu réaliser un taux de 57,42% en termes de recettes (126 092 075 FCFA) et un taux de 49,82% en termes de dépenses (109 400 500 FCFA), avec un solde créditeur de 16 691 575 FCFA à la clôture de l'exercice.



Abakar Moussa Kaïdallah a également remercié le préfet du département du Batha Ouest, Sadick Mahamat IGA, pour la bonne entente au sein de l'exécutif municipal, du conseil municipal et des conseils des techniciens financiers et administratifs.



Le sous-préfet d'Ati rurale, Ali Amine Brahim, a ouvert la session budgétaire en remerciant l'exécutif municipal, les conseillers et les staffs techniques, pour leur travail accompli. Il a exhorté les conseillers à examiner le budget avec sérieux et sans querelles intestines, afin de parvenir à une adoption démocratique du budget communal.



Il a également précisé que la prévision annuelle a été revue à la hausse, par rapport à celle de l'année 2022.