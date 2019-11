Tchad : le conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï commémore le Mawlid

Le conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï a organisé vendredi après-midi, une cérémonie de commémoration de la naissance du prophète de l'Islam. L'évènement a eu lieu au terrain de sport du lycée national franco-arabe d'Abéché. La cérémonie a été marquée par une série d'intervention et des homélies prophétiques.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï a été représenté par le sous-préfet d'Abéché rural, Maki Ahmat Koubar.



Plusieurs sujets ont été évoqués dans les différentes allocutions, notamment la paix, la cohabitation pacifique, l'amour de la patrie et le désarmement des civils.



Le président du comité d'organisation, Mahamat Amin Ali Imam a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de la commémoration de la naissance du prophète.



Le sous-préfet d'Abéché rural a invité la population à oeuvrer pour la paix, la stabilité et la cohabitation pacifique.



Le représentant d'Al-Azhar, Cheikh Al-Hissein Ahmed Assed a rappelé que le prophète Mohamed (Paix et bénédiction soient sur lui) est le messager de Dieu. Il a demandé aux fidèles de se comporter comme le prophète.



Le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, Cheikh Youniss Mahamoud a exhorté les fidèles à oeuvrer pour la paix, la tolérance et l'amour du prochain.



Pour sa part, le sultan du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahadi a indiqué que la célébration de la naissance du prophète a une importance capitale pour les musulmans. Il a par ailleurs demandé aux civils qui détiennent des armes de les remettre.