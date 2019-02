Tchad : le conseiller à la sécurité du Qatar reçu par Idriss Déby

Le Président de la République Idriss Déby a accordé ce lundi 18 février, une audience à une délégation qatarie conduite par le conseiller national à la sécurité de l’Etat du Qatar, Mahamat Ben Ahmad Abdallah Ali Al-Mousnat. L’émissaire qatari est porteur d’un message verbal de son Emir Tamim Ben Hamad Al Thani à son homologue tchadien.



D'après la Présidence, "l’engagement du président de la République pour l’instauration d’un Etat de droit et de démocratie et surtout sa quête permanente de la paix chez lui et dans d’autres pays est reconnue par la quasi-totalité de ses compatriotes et l’ensemble de la communauté internationale. Cette aura n’est pas du goût de tous. L’incursion des terroristes au Tchad a un nom et un visage."



L’Emir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani à travers son conseiller à la sécurité a exprimé sa "solidarité" au Tchad, à son Président et "condamné l’attaque terroriste visant à déstabiliser les institutions républicaines".



« J’ai eu une discussion fructueuse avec le président de la République. Les échos vous parviendront sous peu », a expliqué le conseiller national à la sécurité de l’Etat du Qatar, M. Mahamat Ben Ahmad Abdallah Ali Al-Mousnat.



Dépêché par un vol spécial, le conseiller national à la sécurité de l’Etat du Qatar, M. Mahamat Ben Ahmad Abdallah Ali Al-Mousnat a repris aussitôt son avion pour rejoindre Doha au Qatar.