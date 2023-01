Tchad : le conseiller national Ahmat Bedei encourage l'entrepreneuriat en se faisant coiffer dans la rue

En postant une photo de lui-même sur sa page Facebook, il a déclaré : "Je me suis fait plaisir de me faire coiffer dans la rue (place de la nation) et à 500 franc CFA seulement. Encourager les jeunes à entreprendre !".



Cette démarche a suscité des réactions positives de la part des internautes, qui saluent son initiative de soutenir les jeunes entrepreneurs. M. Toullomi a démontré qu'il était possible de soutenir les petits commerçants et les jeunes entrepreneurs en achetant leurs produits et services, même à un prix abordable.



Il a également rappelé l'importance de soutenir les entreprises locales, qui contribuent à l'économie locale et au développement de la communauté. Il a incité les autres à suivre son exemple et à soutenir les jeunes entrepreneurs dans leur parcours.