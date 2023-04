Tchad : le consortium GCI œuvre pour l'éducation des filles en formant la société civile

Les rideaux sont tombés ce jeudi 27 avril à l'Hôtel Vitella de Gassi sur l'atelier de renforcement des capacités des leaders d'organisations de la société civile en matière de plaidoyer politique et de mobilisation communautaire en faveur de la scolarisation des filles et de leur maintien dans les structures scolaires, universitaires et de formation technique et professionnelle.



Cet atelier a été organisé par le consortium Gender at the Centre of Initiative (GCI), qui est constitué de la Coalition des organisations de la société civile pour le développement de l'éducation au Tchad (COSOCIDE-TCHAD) et FAWE.



Dans son mot de clôture, le coordonnateur national de la COSOCIDE-TCHAD, Djimramadjé Djimtibaye, a indiqué que cet atelier visait à renforcer les capacités des participants en vue d'une meilleure compréhension du système éducatif tchadien, de son contexte, des problèmes et des défis auxquels il est confronté, ainsi que des différents aspects du plaidoyer politique et des méthodes et techniques de mobilisation des décideurs, des communautés et des partenaires techniques et financiers.



Le coordonnateur a rassuré que les participants ont rendu compte de leur mission en tant qu'acteurs et bénéficiaires du suivi budgétaire, de la reddition de comptes et du contrôle citoyen des politiques publiques éducatives, afin d'œuvrer à ne laisser aucun enfant hors du système, quel que soit son sexe, sa religion, son milieu ou sa situation sociale.



Au cours de la cérémonie de clôture, une motion de remerciement et une recommandation ont été adressées aux partenaires et au gouvernement.