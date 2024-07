Tchad : le contrôle de police sur le document des engins influe-t-il le transport urbain ?

Le contrôle de la carte grise, et de la fiche technique des véhicules, initialement prévu le 25 juin dernier par les autorités, a créé un débordement au niveau de l'agence qui délivre ces documents.



Compte tenu de l'engouement massif des détenteurs des engins, le directeur de la Police nationale a repoussé la date du contrôle, à partir du 15 juillet 2024, afin que les détenteurs de véhicules puissent se procurer de la carte grise, et de la fiche technique.



Les documents comme la carte grise et la fiche technique, permettent à la police d’identifier les engins sur leurs matricules, sur leurs propriétaires et aussi les caractéristiques. Cependant, pour se procurer de la carte grise par exemple, il faut d'abord procéder au dédouanement de l'engin, et avoir une carte d'identité nationale.



Avant sa délivrance, l'agent en charge doit au préalable vérifier les organes du véhicule. Malheureusement, on constate que la plupart de minibus et taxis qui assurent le transport urbain n'ont ni rétroviseur, clignotant, etc. Pour ceux qui ne sont pas en règle, ils seront obligés de garer leurs véhicules, et cela va impacter négativement le transport urbain.



Il est important de noter que la clientèle de ces engins destinés au transport urbain, est majoritairement constituée de femmes. Enfin, il est nécessaire que les transporteurs se mettent en règle avant le 15 juillet prochain, afin d'éviter la perturbation sur le transport urbain.