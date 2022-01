Tchad : le coordonnateur du MCT, Kemba Didah Alain, nommé au ministère de la Jeunesse

Le coordonnateur du Mouvement citoyen Le Temps, Kemba Didah Alain, est nommé conseiller à la jeunesse et à l'entrepreneuriat au cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, selon un décret n° 43 du 14 janvier 2022.



Né le 24 octobre 1994 à N’Djamena d’un enseignant et d’une ménagère, Kemba Didah Alain est un jeune très engagé pour la promotion des droits de l'Homme et la bonne gouvernance.



Fin septembre, Kemba Didah Alain déplorait la "mauvais foi" du Conseil militaire de transition (CMT) et l'accusait de vouloir "confisquer le pouvoir et fermer le jeu démocratique", en réaction à la désignation des membres du Conseil national de transition.



En novembre 2020, l'activiste et militant des droits de l'Homme -farouchement opposé au 6ème mandat du défunt président Idriss Deby- avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt après avoir été accusé de troubles à l'ordre public et d'acte de rébellion pour avoir bravé l'interdiction de la tenue d'un Forum citoyen.



Entre 2016 et 2019, il a été mis en prison à trois reprises pour son engagement et a été contraint parfois de quitter le pays pour des raisons de sécurité.



Lancé le 4 septembre 2020, le Mouvement Citoyen le Temps -dont il est le coordonateur- est une organisation des jeunes, pacifique et non violente.