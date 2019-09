Tchad : le coq blanc perd une pierre angulaire

La présidente nationale du rassemblement des femmes démocrates, Bonyo Pervaline, a quitté le parti RNDT-Le Réveil, le 25 septembre 2019. Une fois de plus, le parti du coq blanc perd un dinosaure.



Bonyo Pevaline a été un millier fondamental du parti RNDT. Elle fut secrétaire d'Etat à l'Education nationale et membre du bureau exécutif du parti.



Actuellement, Bonyo Pervaline est la présidente nationale du Rassemblement des femmes démocrates et secrétaire nationale au développement durable et à la bonne gouvernance.



La lettre de démission de Bonyo Pervaline a été remise ce soir au secrétaire exécutif national du parti RNDT-Le Réveil.