Tchad : le corps d’une jeune femme retrouvé dans un puits à Moundou

Une femme d'une vingtaine d'années a été retrouvée morte ce mercredi 13 novembre 2024, dans un puits, au quartier Madana, dans le 1er arrondissement municipal de Moundou.



Informées, les autorités judiciaires, civiles et militaires se sont rendues sur les lieux pour constater la situation, avant d'ordonner au service d'hygiène et assainissement de retirer le corps pour l'inhumation.



A cette occasion, l'administrateur délégué, chef du 1er arrondissement Mbainodji Alphet, invite la population de ce quartier à plus de prudence.



Touché par cet acte ignoble, le commandant de la brigade territoriale de Moundou, Bakargué Joseph informe après le constat qu'il n'y eu aucune blessure sur la victime.