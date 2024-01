Tchad : le corps diplomatique présente ses voeux au chef de l'État

Ce mardi 16 janvier 2024, le Corps Diplomatique accrédité au Tchad a présenté ses vœux de nouvel an au Chef de l'État Général Mahamat Idriss Deby Itno au Palais Toumaï à N'Djamena.La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement.



Le Chef de l'État a remercié le Corps Diplomatique pour ses vœux et a réaffirmé sa volonté de poursuivre la mise en œuvre de la Charte de Transition pour garantir un retour à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais.



Il a également souligné la nécessité d'une étroite coopération entre le Tchad et ses partenaires internationaux pour relever les défis auxquels le pays est confronté, notamment la sécurité, le développement économique et social et la protection des populations vulnérables.