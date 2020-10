Tchad : le couvre-feu prolongé de deux semaines

Au terme du décret n°2107 du 11 Octobre 2020, le Couvre-feu instauré dans les Provinces du Guéra, du Kanem, du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi Est, dans la ville de N'Djamena, à Mandelia, au Logone-Gana et de N'Djamena-Farah à Guitté en République du Tchad est prorogé pour une période de deux (2) semaines à compter du 12 Octobre 2020 de 23 heures 00 à 5 heures du matin.



Le couvre-feu est en vigueur depuis plus de six mois dans certaines provinces pour faire face à la pandémie de Covid-19.