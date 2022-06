Tchad : le curage des caniveaux, une routine inutile qui doit être remplacée

Des dalles déplacées, des tas de déchets curés et délaissés. C'est notre constat sur l'avenue Boulevard Sao dans le 6ème arrondissement de la capitale. Durant l'opération, ces caniveaux sont laissés ouverts devant les concessions privées ou devant les commerces, ce qui rend difficile la circulation.



Les riverains ne manquent pas d'exprimer leur mécontentement. Nelson, patron d'un salon de coiffure mixte, proteste : "ce travail freine ma clientèle, certains sont obligés de repartir se coiffer ailleurs. La cause de ceci est que la mairie centrale est venue rendre sale la devanture de mon salon. Pas de place pour garer les engins, les ordures polluent l'air car il est difficile de respirer. Normalement, c'est au fur et à mesure qu'ils doivent ramasser les tas d'ordures délaissés. Que la mairie centrale revienne libérer l'espace souhaite".



Le curage des caniveaux est une routine inutile. Un gâchis d'argent, à en croire un ingénieur de travaux publics. L'État doit en effet penser au système d'égouts qui solutionnera définitivement cette question. De plus, ces opérations de curage manquent de suivi. Aucun agent de la mairie centrale n'a été rencontré sur le terrain durant notre visite de constat dans plusieurs rues.



"Malgré ses efforts, c'est du surplace que fait la mairie malheureusement. Cette opération en réalité n'arrange pas les populations", tranche Adam, un fonctionnaire.