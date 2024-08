Tchad : le curé de la paroisse Notre Dame de Bébédjia retrace les origines de l’Assomption

A l’occasion de la fête chrétienne de l'Assomption, qui se célèbre le 15 août de chaque année, le curé de la paroisse Notre Dame de l'Assomption de Bébédjia est revenu sur les aspects et valeurs de cette célébration.



Ainsi, à la faveur de cette fête, l'abbé Allazala Dainro Patrice a retracé l'historique et les origines de cette célébration, ainsi que la vie de Notre Dame de l'Assomption. Pour lui, Notre Dame de l'Assomption est le nom de la Vierge Marie, celle qui a mis Jésus-Christ au monde, et qui est célébrée chaque 15 août.



Le curé a renseigné sur Notre Dame de l'Assomption qui est la gloire de la Vierge Marie, montée au ciel, corps et âme à la fin de sa vie terrestre. Cette fête est célébrée en Orient dès le quatrième siècle, et en Occident sous le nom de l'Assomption. Il est prévu quelques activités au cours de la semaine, et l'abbé Patrice précise que sa paroisse a décrété neuf jours de prière, appelés la neuve.



L’on demande ainsi la grâce de Dieu, à travers la prière avec chapelet, mais aussi le programme de la confession et la communion eucharistique. Le curé Allazala a donné en même temps le sens, et surtout, l'importance de chacune de ces activités, dans la propagation de la foi.



Tous les neuf secteurs que compte la paroisse, les communautés et mouvements se mobilisent, pour la réussite de cette fête qui sera célébrée en différé le dimanche 18 août 2024, couplée à l'administration du sacrement de confirmation. Cette cérémonie sera alors présidée par son Excellence Monseigneur Martin Waingue Bani, évêque de Doba.