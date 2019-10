Tchad : le défi de la salubrité dans les écoles pour la santé des enfants

L'association des usagers du service public des eaux et de l'énergie a organisé ce vendredi matin une caravane de sensibilisation sur la salubrité au sein de l'école primaire communale d'Amriguebé. Les participants se sont munis de pelles et de râteaux pour dégager les ordures de l’école.



La trésorière de l’association, Khadidja Salma Mahamat Maouloud a indiqué que « l'objectif primordial de la caravane de sensibilisation est de mettre fin aux ordures dans nos écoles pour que nos enfants puissent faire cours avec un bon air. D'ailleurs, par cette initiative, nos enfants vont fréquenter dans la santé parfaite ».



« Nous n'arrêterons pas ici, nous avons une tâche qui est celle de sensibiliser la population pour la consommation de l'eau potable et de ne pas faire des forages accompagnés avec un puisard », a indiqué la représentante associative.



Elle a invité les acteurs travaillant dans le même secteur à s'impliquer pour un Tchad meilleur.



La directrice de l’école primaire communale d'Amriguebé, Mme. Saouda Markhani, a souligné que l’école est située dans un endroit plein de boue, avec énormément d’ordures, tandis que les douches font peur aux enfants. Elle a remercié "du fond du coeur l'association" qui vole à leur secours pour sauver la rentrée scolaire.



"La rentrée scolaire a été pour moi un grand souci parce que chaque année, il y a des inondations partout. Grâce à l'association, nos douches sont propres. La mairie du 5ème arrondissement aussi ne cesse de nous aider sur tous les plans", a-t-elle relevé.