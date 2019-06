Tchad : le défi de la sécurisation et de la gestion des stocks d’armes

aidé les forces de sécurité tchadiennes à détruire 650 armes légères et de petit calibre ;

Depuis de nombreuses années, les États-Unis travaillent en collaboration avec des pays de l’Afrique subsaharienne en vue de stocker, d’enlever et de détruire dans de bonnes conditions de sécurité les matières potentiellement dangereuses qui risqueraient d’être transformées en armes par des acteurs non étatiques.Les quatre pays qui se trouvent dans le bassin du lac Tchad font partie de ceux qui sont les plus sujets aux conflits en Afrique. Presque par défaut, le Tchad est devenu une voie de passage pour le commerce d’armes et de munitions illégales dans la région pour les terroristes, les insurgés et parfois les forces de sécurité corrompues.Depuis 2013, le département d’État des États-Unis s’est associé au Mines Advisory Group en vue de former les forces de sécurité tchadiennes à la sécurisation et à la gestion de leurs stocks d’armes. On leur enseigne des méthodes pour détruire correctement les armes et les munitions excédentaires et obsolètes ainsi que la manière de gérer les armes en état de fonctionnement.Le département d’État fournit également des fonds au Mines Advisory Group pour construire et rénover des installations tchadiennes de stockage d’armes afin de les sécuriser et de les protéger des cambriolages.À ce jour, le Mines Advisory Group a :Collectivement, ces activités préviennent les détournements illicites et empêchent la circulation des armes sur le marché noir.